закрыть
3 августа 2022, среда, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Каким будет ответ Китая на «тайваньский маневр» США

  • Илия Куса, УНИАН
  • 3.08.2022, 11:18
  • 2,362
Каким будет ответ Китая на «тайваньский маневр» США
Илия Куса

Начинается вторая фаза противостояния.

Первая фаза тайваньского кризиса прошла, войны не случилось.

Несмотря на это, я думаю, визит Нэнси Пелоси свой отпечаток в истории оставит. Собственно, мне кажется, именно этого и хотела спикер Палаты представителей Конгресса США. Ведь теперь, кроме фото ее коллеги Ньюта Гингрича в 1997 году, есть такое же историческое фото Пелоси в Тайбэе 25 лет спустя.

На мой взгляд, Китай, конечно же, не будет штурмовать Тайвань в лоб и прямо сейчас, просто потому, что туда прилетела спикер. Тем более, что это не прецедент.

Однако ответ Китая будет растянут во времени и проявится в других формах: санкции, торговые ограничения, частичная блокада острова, снижение дипотношений, поддержка альтернативных антизападных проектов, кибератаки, перекупка стран, признающих Тайвань и т.д.

Воевать в Пекине не хотят и не готовы. К тому же, история войн, в которых участвовал Китай в последние сто лет, не самая успешная, и еще одно поражение им не нужно. Да и само по себе силовое возвращение острова осложнит его реинтеграцию даже в случае военной победы Пекина, так как еще больше настроит людей против КНР, озлобит их.

Можно точно сказать, что после визита Пелоси политическая коммуникация между США и Китаем будет серьезно нарушена и сведена к минимуму, по крайней мере на высшем уровне. О каких-либо договоренностях по международным делам можно забыть. Особенно после ноября, если к власти вернутся республиканцы, большинство которых занимают еще более «ястребиную» позицию по Китаю.

Безусловно, Си Цзиньпин расценит «тайваньский маневр» США как плевок ему лично в лицо, а не просто выходку спикера, на которую не могут повлиять в Белом Доме, что ему, скорее всего, пытался объяснить Байден на встрече 28 июля.

Для главы КНР визит Пелоси моментально ставится в контекст: прямо перед августовской встречей партийного руководства в Китае и осенним съездом партии, на котором Си Цзиньпин будет стараться переизбраться вопреки устоявшейся традиции. Если Си удержится во власти и усилит свои позиции в партии, тайваньская история будет играть значительную роль при определении им дальнейшей политики по Тайваню и США.

Так что, хотя большая война сейчас не предвидится, визит Пелоси серьезно повысил риск военной конфронтации в ближайшие годы, а также может качнуть китайское руководство в сторону более агрессивной и уверенной внешней политики, например, меньше сдерживать себя в сотрудничестве с РФ или другими антиамерикански настроенными государствами.

Для Украины это не самые лучшие новости, так как мировая турбулентность ничего хорошего не несет. А новая волна взаимных ударов, разрывающих цепочки поставок, лишь осложнит социально-экономическую обстановку в ряде регионов, включая Европу, для которой война КНР и США - последнее, что сейчас нужно на фоне войны в Украине.

Илия Куса, УНИАН

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников