Нэнси Пелоси покинула Тайвань7
- 3.08.2022, 12:47
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Визит спикера Палаты представителей Конгресса США наделал много шума.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Ее самолет взлетел из аэропорта в Тайбэе.
Китай негативно отреагировал на визит топ-чиновницы США. Пекин ограничил свою торговлю с Тайванем.
Китай прекратил экспорт натуральнго песка — основного материала, который используется в строительстве, а также импорт тайванских цитрусовых и некоторых видов рыбы.
Соответствующие санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года. Также Пекин начал военные учения возле острова.