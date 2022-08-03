Нэнси Пелоси покинула Тайвань 7 3.08.2022, 12:47

3,958

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США наделал много шума.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Ее самолет взлетел из аэропорта в Тайбэе.

Китай негативно отреагировал на визит топ-чиновницы США. Пекин ограничил свою торговлю с Тайванем.

Китай прекратил экспорт натуральнго песка — основного материала, который используется в строительстве, а также импорт тайванских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Соответствующие санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года. Также Пекин начал военные учения возле острова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».