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Нэнси Пелоси покинула Тайвань

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  • 3.08.2022, 12:47
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Нэнси Пелоси покинула Тайвань

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США наделал много шума.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Ее самолет взлетел из аэропорта в Тайбэе.

Китай негативно отреагировал на визит топ-чиновницы США. Пекин ограничил свою торговлю с Тайванем.

Китай прекратил экспорт натуральнго песка — основного материала, который используется в строительстве, а также импорт тайванских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Соответствующие санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года. Также Пекин начал военные учения возле острова.

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