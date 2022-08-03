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Белорусы побили десятилетний рекорд по переводам, полученным из-за границы

  • 3.08.2022, 13:15
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Белорусы побили десятилетний рекорд по переводам, полученным из-за границы

Переводы за рубеж также выросли на 91%.

Белорусы получили рекордное количество переводов за последние десять лет. Во втором квартале их общая сумма выросла на 27,7% к тому же периоду прошлого года, следует из данных Нацбанка, сообщает zerkalo.io.

Во втором квартале этого года белорусы получили из-за границы переводов на 115 млн долларов (в эквиваленте), то есть на 59% больше, чем за первые три месяца 2022-го. Это самая большая сумма переводов из-за границы за квартал за последние десять лет. До этого рекорд был во втором квартале 2017 года — 101 млн долларов. Обычно эта сумма варьируется между 70 и 90 млн долларов.

С апреля по июнь белорусы перевели за границу 78 млн долларов в эквиваленте — почти на 32% больше, чем за те же месяцы прошлого года, и на 91% больше, чем в первом квартале этого.

Средний размер полученного из-за границы перевода составил 372,26 долларов, а отправленного — почти 476 долларов.

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