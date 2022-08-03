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На Земле зафиксировали самый короткий день в истории планеты

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  • 3.08.2022, 13:31
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На Земле зафиксировали самый короткий день в истории планеты

Причиной явления может быть «колебание Чандлера».

Самый короткий день на Земле в истории зафиксировали ученые – рекорд был установлен 29 июля. Полный оборот вокруг своей оси занял у планеты на 1,59 миллисекунды меньше, чем обычно. Об этом пишет Daily Mail.

Как известно, день на Земле длится 24 часа, но с 1970-х годов вращение планеты начало замедляться. Для того чтобы поддержать точность времени, нужно 27 високосных секунд.

В 2016-м в канун Нового года всемирные часы на секунду остановились. В 2020-м день на Земле сократился на 1,47 миллисекунды, а в этом году – уже на 1,59. Люди не могут почувствовать на себе такие изменения, но они оказывают влияние на спутники и навигационные системы.

По словам ученых, причиной явления может быть «колебание Чандлера» – изменение вращения Земли вокруг своей оси.

По словам ученых, нормальная амплитуда колебаний составляет около 4 метров на поверхности Земли, но с 2017 по 2020 год она исчезла.

Сегодня за движением планеты следит Международная служба вращения Земли в Париже. Ученые сообщат странам, когда нужно будет добавить или убрать високосные секунды, уведомив их об этом за полгода.

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