Украинские морпехи устроили оккупантам засаду на Донецком направлении 3.08.2022, 13:32

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Уничтожены два БМП-2, танк и 15 солдат врага.

На Донецком направлении российские оккупанты понесли потери. Они попали в засаду, устроенную украинскими морпехами.

Уничтожены две российские БМП-2, танк и 15 оккупантов, еще троих захватчиков украинские воины захватили в плен. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных», - отметили в СтратКоме.

Там также показали «трофеи» украинских воинов – документы ликвидированных и захваченных в плен захватчиков.

Досталось врагу и в Херсонской области. Там оккупанты потеряли танк. А ВСУ пополнили обменный фонд двумя пленными.

«На Херсонском направлении артиллерия ВМС ВСУ подбила вражеский танк и взяли 2 пленных. Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Потери врага уточняются», - констатировали в СтратКоме.

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