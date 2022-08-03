В КГБ испугались ударов высокоточным оружием по Беларуси 3.08.2022, 13:56

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Причиной стал звонок жителя Барановичей.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 46-летнего жителя Барановичей, которому инкриминировано «заведомо ложное сообщение об опасности», сообщает zerkalo.io.

Согласно материалам дела, обвиняемый 5 мая 2022 года со стационарного телефона позвонил в КГБ и сообщил о том, что 9 мая будет нанесен удар высокоточным оружием по определенным объектам Республики Беларусь.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК Беларуси (Заведомо ложное сообщение об опасности).

В прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного.

«При направлении дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.

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