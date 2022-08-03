Rzeczpospolita: Белорусский режим стоит за кибератаками на польскую армию 1 3.08.2022, 14:29

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Атаки направлены на раскрытие конфиденциальных данных.

Польские военные структуры являются основной целью хакеров из России, Беларуси и Китая. Каждую неделю фиксируется более 1100 кибератак, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные израильской компании Check Point.

Министерство национальной обороны и другие военные ведомства Польши стали основной мишенью киберпреступников. За массовыми атаками стоят группы, связанные с Москвой, но также поддерживаемые Беларусью и Китаем, предупреждает Check Point Research (CPR), израильская компания, специализирующаяся на противодействии интернет-угрозам.

Ее последние результаты исследований показывают, что в Польше каждую неделю наносится в среднем 1106 таких ударов по одной правительственно-военной организации.

Исследователи указывают, что 53% случаев атак были направлены на раскрытие конфиденциальных данных.

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