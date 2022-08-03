Под Москвой загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ 7 3.08.2022, 14:53

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Пожар охватил более 20 тысяч квадратных метров.

В России произошел пожар на складе Ozon в городе Истра на Новорижском шоссе Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. По предварительным данным площадь возгорания – более 20 тысяч квадратных метров.

В ассортименте Ozon бытовая техника и электроника, одежда, продукты питания, стройматериалы.

Бавовна 🔥🔥 у Москвабаді. Горять склади OZON pic.twitter.com/xGwutkp70Q — Північний Українець (@WarSvitla) August 3, 2022

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