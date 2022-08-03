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Под Москвой загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ

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  • 3.08.2022, 14:53
  • 3,964
Под Москвой загорелись склады крупнейшего интернет-магазина в РФ

Пожар охватил более 20 тысяч квадратных метров.

В России произошел пожар на складе Ozon в городе Истра на Новорижском шоссе Московской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. По предварительным данным площадь возгорания – более 20 тысяч квадратных метров.

В ассортименте Ozon бытовая техника и электроника, одежда, продукты питания, стройматериалы.

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