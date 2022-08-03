В Россию прибыл поезд с белорусскими военными и танками Т-72
- 3.08.2022, 15:07
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Разгрузка происходит на станции Алабино под Москвой.
В Россию прибыл поезд с белорусскими военными, танками Т-72 и спецтехникой. Они поучаствуют в конкурсе «Танковый биатлон». Как сообщает БелТА, разгрузка происходит на станции Алабино под Москвой.
Подчеркивается, что россияне отвели белорусским военным места для танков в «отдельных боксах парка боевых машин Таманской дивизии».
«Танковый биатлон» стартует 13 августа. В этом году традиционный конкурс проводится во время войны.