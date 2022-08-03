Топ-менеджеров «Газпром трансгаз Беларусь» обвиняют во взятках 3 3.08.2022, 18:48

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Об этом сообщил СК.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Топ-менеджеров компании обвиняют во взятках за лоббирование интересов отдельных поставщиков. Об этом заявил начальник Главного управления Следственного комитета Владимир Шишко во время пресс-конференции на тему «о мероприятиях по борьбе с преступностью и коррупцией в Беларуси».

«Целый ряд высокопоставленных должностных лиц этой организации занимались получением незаконного вознаграждения от коммерческих структур за поставку или не поставку оборудования. Вознаграждение составляло сотни тысяч белорусских рублей, — рассказал во время пресс-конференции Владимир Шишко.

Сейчас решается вопрос о возмещении этих денег, основная масса фигурантов дела дает признательные показания, заверил Шишко. При этом, по его словам, сотрудники компании «прямо сейчас, не дожидаясь окончания расследования, принимают меры по устранению тех лазеек, которые имелись в их деятельности. За что они нам, честно говоря, просто говорят: «Спасибо!»

Представитель СК также рассказал, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении должностных лиц Белорусской железной дороги, в ближайшее время его должны передать в суд. Есть также дела, заведенные в отношении «топовых предприятий, в том числе наших флагманов», и размеры взяток там составляют «миллионы долларов».

Общие убытки от коррупционных преступлений за первое полугодие текущего года составили якобы более девяти миллионов рублей. Самая большая взятка, зафиксированная в Беларуси за последний год — около 1 млн долларов.

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