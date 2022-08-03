Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 3 августа 1 3.08.2022, 19:00

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ВСУ отбили попытки продвижения россиян в направлениях Марьинки и Белогорки.

Российские войска пытались вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские бойцы дали им достойный отпор. Также защитники отбили попытки продвижения оккупантов в направлении Белогорки Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без значительных изменений. На последнем россияне обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Рыжовка и Журавка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементеевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробочкино, Старая Гнилица, Мосьпаново, Пришиб, Победа, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодова и Большая Бабка. Нанесли авиаудар неподалеку от Прудянки.

Вели воздушную разведку беспилотниками возле Петровки, Федоровки и Дементеевки.

Задействовали средства радиоэлектронной борьбы в районах Ивановки, Студенко, Василенково и Гетьмановки.

На Славянском направлении захватчики осуществляли обстрелы из артиллерии различных калибров в районах населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чепель, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье, Новопавловка, Долгенькое, Дибровное, Бражковка, Вернополье, Красное, Карнауховка, Родное, Адамовка, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении враг вел обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северска, Верхнекаменского, Пискуновки и Григоровки.

На Бахмутском направлении противник осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледар, Яковлевка, Зайцевое, Майское, Кодема, Майорськ, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополовка, Белогоровка и Веселое. Также россияне нанесли авиационные удары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

Противник вел штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка - Яковлевка, Покровское - Бахмут, Владимировка - Соледар, Возрождение - Кодема, Возрождение - Зайцевое, Семигорье - Кодема и Доломитное - Семигорье. Все попытки штурма ВСУ отбили, нанесли врагу потери и отбросили назад.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Камянки.

Захватчики пытались вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка, Спартак - Авдеевка, Васильевка - Красногоровка, Минеральное - Авдеевка и на направлении Донецк - Пески, успеха не достигли, отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Шевченко, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Малая Токмачка, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Сторожевая Могила, Ольгевское, Новоандреевка, Новоданиловка, Красное, Белогорье и Времевка. Россияне также нанесли авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

Все попытки противника продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки украинские военные свели на нет.

На Южнобугском направлении захватчики осуществляли обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупареве, Партизанское, Кобзарцы, Новая Заря, Андреевка, Белая Криница, Красный Яр, Лепетиха, Галициново, Любомировка и Красная Долина.

Нанесли авиационный удар возле урочища Андреевка.

Вели наступательный бой в направлении Белогорки, успеха не достигли, отошли.

Отмечается, что россияне не прекращают вести воздушную разведку беспилотниками.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Враг деморализован тотальным сопротивлением украинского народа. Командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в войне.

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