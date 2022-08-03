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Уроки стрельбы станут обязательными в школах Польши

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  • 3.08.2022, 20:02
Уроки стрельбы станут обязательными в школах Польши

Уже в новом учебном году.

Уроки стрельбы включат в образовательную программу Польши. Они начнутся в школах и лицеях уже 1 сентября, сообщило Министерство образования и науки страны.

Такой шаг объяснили «растущей угрозой безопасности государства». По заявлению Минобразования, сложившаяся ситуация привела к необходимости дополнить цели образования, чтобы дети научились стрелять и подготовились «к действиям, вызванным военными условиями».

Уточняется, что уроки стрельбы станут обязательными для учеников 8-х классов общеобразовательных школ и 1-х классов лицеев. При отсутствии необходимого оборудования их разрешат отложить. В Министерстве надеются ввести эти занятия повсеместно к 2024 году.

Стрельбе из пневматического оружия будут учить в физкультурных залах, а из огнестрельного — на полигонах и в специальных тирах. Кроме того, школьники получат навыки проведения спасательных работ в городских условиях.

Накануне президент Польши Анджей Дуда предупредил об угрозе для всей Европы со стороны России, если Украина не даст отпор вторжению. Он выразил обеспокоенность «великорусскими идеями о подчинении других народов». По его словам, они гуляют в голове не только президента России Владимира Путина — ими проникнута довольно большая часть российского общества.

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