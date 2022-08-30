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Ученые нашли способ ускорить время

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  • 30.08.2022, 9:54
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Ученые нашли способ ускорить время

Исследование провели в Ливерпульском университете.

Когда повышается активность симпатической нервной системы, то есть ускоряется сердцебиение, людям кажется, что время летит быстрее. К таким выводам пришли ученые из Ливерпульского университета в ходе исследования с участием 67 человек, пишет Daily mail со ссылкой на научный журнал Nature: Scientific Reports.

Во время эксперимента добровольцы носили датчики сердцебиения и изменения электропроводности кожи — на нее влияет активность потовых желез.

Люди занимались обычными делами и каждый час записывали, насколько быстро или медленно, на их взгляд, прошли последние 60 минут.

Оказалось, когда симпатическая нервная система была активнее, добровольцам казалось, что время бежит на 10% быстрее. Это относительно немного.

«Исследования в целом показывают, что скука, социальная изоляция и стресс связаны с замедлением течения времени, а социальное удовлетворение и низкий уровень стресса — с более быстрым», — заявили ученые.

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