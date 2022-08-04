ВСУ уничтожили в Чернобаевке центр управления войсками Черноморского флота РФ

ВСУ уничтожили в Чернобаевке центр управления войсками Черноморского флота РФ1
- 4.08.2022, 8:37
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Авиация нанесла два точных удара.
В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.
Потери врага на юге за сутки:
31 оккупант,
танк Т-72,
гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б",
2 миномета,
3 единицы бронированной и автомобильной техники,
БПЛА.
В Черном море корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.