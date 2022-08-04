ВСУ уничтожили в Чернобаевке центр управления войсками Черноморского флота РФ 1 4.08.2022, 8:37

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Авиация нанесла два точных удара.

В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

Потери врага на юге за сутки:

31 оккупант,

танк Т-72,

гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б",

2 миномета,

3 единицы бронированной и автомобильной техники,

БПЛА.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.

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