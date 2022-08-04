В Гродненской области начались перебои с лекарствами белорусского производства
- 4.08.2022, 8:28
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Некоторые средства ищут неделями.
Подписчик телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» из Щучина (Гродненская область) сообщил о нехватке лекарств беларусского производства
«Здравствуйте, вторую неделю не могу найти таблетки «Сотакор» дозировкой 80. В районе нету, остались только в городах и то 80 не встретишь, только 160. На сайте tabletka.by указано что в аптеке есть, но на самом деле нет. Препарат белорусский, зарубежных аналогов уже давно нет», — пишет подписчик.