Генштаб ВСУ: Белорусские спецназовцы проходят проверку боевой готовности 2 4.08.2022, 8:45

1,432

Подразделения белорусских военных усилили «охрану» на двух участках границы.

Белорусские спецназовцы проходят проверку боевой готовности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в частях сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.

Как сообщалось ранее, Беларусь разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной.

В Ровенской области готовят план эвакуации населения на случай нападения с территории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».