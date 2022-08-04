Генштаб ВСУ: Белорусские спецназовцы проходят проверку боевой готовности

Генштаб ВСУ: Белорусские спецназовцы проходят проверку боевой готовности2
- 4.08.2022, 8:45
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Подразделения белорусских военных усилили «охрану» на двух участках границы.
Белорусские спецназовцы проходят проверку боевой готовности.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
«На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях», - говорится в сообщении.
Кроме этого, в частях сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.
Как сообщалось ранее, Беларусь разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной.
В Ровенской области готовят план эвакуации населения на случай нападения с территории Беларуси.