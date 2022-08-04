Бойцы ВСУ ликвидировали командира батальона элитных войск РФ 5 4.08.2022, 9:28

5,778

Оккупант был старшим офицером 11-й десантно-штурмовой бригады.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об этом полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в Twitter.

По его данным, недавно украинские защитники уничтожили российского подполковника Дениса Сорокина.

«Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался», - отметил Штефан.

Он также опубликовал фото ликвидированного офицера РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».