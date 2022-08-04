Бойцы ВСУ ликвидировали командира батальона элитных войск РФ

Бойцы ВСУ ликвидировали командира батальона элитных войск РФ5
- 4.08.2022, 9:28
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Оккупант был старшим офицером 11-й десантно-штурмовой бригады.
Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.
Об этом полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в Twitter.
По его данным, недавно украинские защитники уничтожили российского подполковника Дениса Сорокина.
«Командир батальона 11 одшбр подполковник Сорокин Денис сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался», - отметил Штефан.
Он также опубликовал фото ликвидированного офицера РФ.