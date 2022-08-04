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На аэродром в белорусских Мачулищах прилетел транспортник с иностранными военными

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  • 4.08.2022, 9:59
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На аэродром в белорусских Мачулищах прилетел транспортник с иностранными военными

Среди них есть и представители РФ.

В Беларусь прибыли первые команды из-за рубежа для участия в Армейских международных играх — 2022, пишет zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На аэродроме в Мачулищах встретили представителей России, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали.

— Участники соревнований будут обеспечены всеми видами довольствия, размещены в комфортных условиях проживания. Особое внимание будет уделено культурно-досуговой программе для участников конкурса, — отметил один из судей соревнований полковник Вадим Романив.

Напомним, Армейские международные игры пройдут в период с 13 по 27 августа. Всего планируется провести 36 конкурсов. Состязания АрМИ-2022 пройдут на территории 12 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан. Впервые один из конкурсов игр пройдет на южноамериканском континенте — «Снайперский рубеж» доверено провести Венесуэле.

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