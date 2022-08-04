Пожар на складе крупнейшего интернет-магазина под Москвой потушили только к утру 7 4.08.2022, 10:04

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Фото: Коммерсант

Площадь горения составила 55 тысяч квадратных метров.

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе OZON в подмосковной Истре к 5:45 утра 4 августа, сообщает «Коммерсантъ». Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м.

Напомним, о пожаре на складе маркетплейса в Московской области стало известно в 12:33 3 августа. Локализовать его удалось в 21:17, а ликвидировать открытое горение — в 5:45. Открытое горение тушили больше 17 часов. МЧС привлекало к ликвидации пожара 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолеты, и 133 человек.

По данным OZON, травмы получили 12 сотрудников.

В качестве одной из версий масштабного пожара на складе интернет-маркетплейса OZON недалеко от Москвы рассматривается поджог.

Как заявляют власти Истры, площадь пожара быстро увеличилась из-за того, что об инциденте поздно сообщили, а само возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности. Между тем в компании отмечают, что разместили товар на складе, соблюдая правила.

Как сообщала пресс-служба OZON, товары, которые хранились в здании, скрыты с витрины маркетплейса, а компания обещает вернуть покупателям и продавцам деньги за утраченные товары.

По информации РБК, страховые компании уже оценили ущерб: 6 млрд российских рублей (около $100 млн) за здание и 11 млрд (около $182 млн) за товары.

Акции компании на Московской бирже за несколько часов после начала пожара снизились почти на 4%, позже котировки скорректировались, и снижение составило менее 1,5%.

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