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Украинские десантники уничтожили группу российских захватчиков в Донецкой области

  • 4.08.2022, 10:35
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Украинские десантники уничтожили группу российских захватчиков в Донецкой области

Отличились бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Украинские воины продолжают уничтожать захватчиков на украинской земле. Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Они показали тела уничтоженных врагов, их личные вещи и контракты с минобороны РФ сроком на 6 месяцев, которые захватчики возили с собой. Фотографии с места боя опубликованы на странице Командования ДШВ в Facebook.

«На Донетчине десантники 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов. На снимках представлены «демилитаризованные» захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, позволяющие им «правильно» вернуться домой и подарить родным новую «Ладу». Смерть российским оккупантам! Вместе к победе! Слава Украине!» - подписали фотографии защитники Украины.

На фото зафиксированы уничтоженные оккупанты, а также их вещи, документы и контракты с российской оккупационной армией.

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