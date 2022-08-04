Белорусских военных отправляют в Россию 10 4.08.2022, 11:43

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Речь идет о военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022» на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

Всего от Вооруженных сил Беларуси будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

Практические действия пойдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ в период с 30 августа по 5 сентября. Ранее российское военное ведомство сообщало, что в них примут участие подразделения воздушно-десантных войск, военно-транспортной и дальней авиации России. Военные отработают задачи по обеспечению безопасности в восточных регионах страны.

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