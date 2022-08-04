закрыть
4 августа 2022, четверг, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусских военных отправляют в Россию

10
  • 4.08.2022, 11:43
  • 5,658
Белорусских военных отправляют в Россию

Речь идет о военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

Белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022» на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

Всего от Вооруженных сил Беларуси будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

Практические действия пойдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ в период с 30 августа по 5 сентября. Ранее российское военное ведомство сообщало, что в них примут участие подразделения воздушно-десантных войск, военно-транспортной и дальней авиации России. Военные отработают задачи по обеспечению безопасности в восточных регионах страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара