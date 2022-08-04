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Оккупанты не смогли отремонтировать Антоновский мост

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  • 4.08.2022, 12:01
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Оккупанты не смогли отремонтировать Антоновский мост

Места ударов просто закладывают плитами.

Слова российских оккупантов, что они якобы «отремонтировали» Антоновский мост в Херсонской области является фейком. На самом деле они просто закладывают места ударов дорожными плитами.

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники», - рассказал Хлань.

Он пояснил, что хоть оккупанты и утверждают, что якобы "мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и как бы проекты есть", то на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и на этом все.

Что говорят оккупанты

Напомним, вчера россияне заявили, что якобы Антоновский мост отроют для движения на следующей неделе.

«В начале следующей недели он (Антоновский мост - ред.) уже будет готов. Над восстановлением моста работала компания, которая возводила Крымский мост»,- заявил вицепремьер-министр России Марат Хуснулин.

Напомним, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированной Херсонской области.

Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные «власти» Херсона объявили о «временном ограничении движения» по путепроводу.

Стоит отметить, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов.

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