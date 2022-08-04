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После Тайваня Пелоси прибыла в Южную Корею и хочет посетить границу с КНДР

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  • 4.08.2022, 13:04
После Тайваня Пелоси прибыла в Южную Корею и хочет посетить границу с КНДР

Стала известна дальнейшая программа азиатского турне спикера Палаты представителей США.

После визита на Тайвань в рамках своего азиатского турне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в Южную Корею. Там она уже успела провести несколько встреч и хочет посетить границу КНДР.

Об этом сообщает Time.

Южная Корея является предпоследней в списке стран азиатского турне Нэнси Пелоси. Последней будет Япония.

План визита Пелоси в Южную Корею

В рамках своего визита Нэнси Пелоси уже провела встречу со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Джин Пьо и другими членами парламента. Политики говорили о региональной безопасности, экономическом сотрудничестве и климатических проблемах.

Южнокорейский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Нэнси Пелоси планирует посетить демилитаризованную зону – границу Южной и Северной Кореи, которая имеет ширину 4 километра. Если Пелоси наведается туда, то это будет первый визит американского политика высокого ранга со времен встречи 45-го президента США Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ином в 2019 году.

Журналисты отмечают, что любое критическое заявление Пелоси в сторону КНДР непременно вызовет бурную реакцию Пхеньяна. Последний 3 августа раскритиковал визит спикера Палаты представителей США на Тайвань, назвав это «очередным вмешательством во внутренние дела стран».

После этого Нэнси Пелоси планирует провести телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Политики не встретятся вживую, поскольку президент сейчас в отпуске.

Азиатское турне Нэнси Пелоси: главное

30 июля Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне. В рамках этого она посетила Сингапур и Малайзию. Однако самым громким стал ее визит в Тайвань.

Стоит отметить, что в программе визита поездки на остров не было, однако 2 августа после посещения Малайзии Нэнси Пелоси отправилась в Тайбэй.

Китай угрожал США из-за визита Пелоси еще до того, как спикер Палаты представителей отправилась в турне. Из-за агрессивной риторики Пекина в СМИ было немало опасений относительно того, что Китай помешает этому визиту военным путем. После визита Пелоси Китай начал обучение в 6 районах вокруг острова Тайвань, которые продлятся до 5 августа.

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