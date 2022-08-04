Украинский генерал: В направлении Киева враг больше не пройдет 2 4.08.2022, 13:17

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Бойцы ВСУ готовы к отражению возможной атаки противника.

Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что силы обороны Киевской области готовы к отражению возможной атаки противника. Об этом 4 августа сообщило командование Объединенных сил на своей странице в «Фейсбуке».

«Оборонные позиции на киевском направлении размещены именно там, где наиболее вероятно наступление вражеских сил. Анализируя вероятные действия противника, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предполагает уничтожение противника на дальних подступах», – сообщил Наев.

По словам командующего ООС, надежная защита оборона Северной операционной зоны обеспечена постоянным взаимодействием вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, Нацполиции и Службы безопасности Украины. Вместе они выполняют плановые мероприятия по исключению действий вражеских сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведіватеьным группам, так и отражения возможного наступления противника.

«Население, почувствовав на себе ношу вражеской оккупации, полностью поддерживает Вооруженные Силы Украины и правоохранительные органы. Уверен, что враг в этом направлении больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальностью», – подчеркнул командующий ООС.

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