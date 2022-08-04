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Белорусским банкам разрешили не показывать часть статистики клиентам

  • 4.08.2022, 13:50
Белорусским банкам разрешили не показывать часть статистики клиентам

Эксперт оценил, к каким последствиям это приведет.

В Беларуси с недавних пор банки могут не раскрывать информацию о собственниках, составе наблюдательных советов, исполнительных органов, примечания к годовой отчетности, отдельные показатели нормативов безопасного функционирования, пишет Office Life. Издание поговорило с экспертом о том, как снижение прозрачности банковского сектора может обернуться для финансового рынка.

По мнению исполнительного директора BIK Ratings Андрея Усачева, говоря о стабильности банковской системы, необходимо отслеживать показатели безопасного функционирования банков, по которым они отчитываются перед Нацбанком и которые публикуются ежемесячно.

Несмотря на то что постановлением Нацбанка № 118 банкам предоставлено право не размещать на своих сайтах показатели, характеризующие выполнение нормативов ликвидности, это не освобождает кредитные учреждения от обязанности соблюдать их. И это контролируется регулятором.

«Правом не раскрывать показатели ликвидности воспользовались только некоторые банки (Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ, МТБанк), в то время как остальные, в том числе банки, находящиеся под санкциями (такие как Банк «Дабрабыт», Банк ВТБ (Беларусь), Сбер Банк), продолжают раскрывать эту информацию», — говорит эксперт.

Нормативы безопасного функционирования для белорусских банков разработаны в соответствии со стандартом «Базель III», который усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Национальный банк оперативно отслеживает пруденциальную отчетность банковского сектора, регулярно проверяет банки и, в случае необходимости, принимает меры по защите клиентов.

«Тщательность финансового надзора усилилась после банкротства в 2015 году Дельта Банка. Примером реакции регулятора может служить отзыв в 2017 году у БСБ Банка лицензии на отдельные операции с физическими лицами в связи с выявленными в ходе проверки банка нарушениями и недостатками в его деятельности», — вспоминает эксперт.

Поэтому тенденция на снижение прозрачности банковского сектора сама по себе не несет угрозы утраты финансовой стабильности банков, уверяет Андрей Усачев.

«Однако она, безусловно, негативно влияет на доверие к банковской системе, прежде всего у иностранных партнеров (банков-корреспондентов, кредиторов и др.), снижает инвестиционную привлекательность финансового-банковского сектора, ухудшает бизнес-климат, а также в некоторой степени ограничивает возможности развития», — подытоживает эксперт.

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