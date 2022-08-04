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В Беларуси могут изменить правила продажи алкоголя

  • 4.08.2022, 14:49
В Беларуси могут изменить правила продажи алкоголя

Нововведения также готовятся для торговли маслом и творогом.

МАРТ вынес на общественное обсуждение проект нового постановления. Если его примут, то изменятся правила продажи алкоголя, масла, творога и товаров с лукашенковской символикой. О планируемых новшествах пишет kurjer.info.

Алкоголь

Если документ утвердят, торговым точкам нельзя будет продавать алкоголь на кассах и на стеллажах и другом торговом оборудовании, которое стоит вплотную к месту, где покупатель платит за товары.

Исключения сделают для:

общепита;

магазинов, у которых торговая площадь меньше 400 квадратных метров;

фирменных и специализированных торговых точек, для которых алкоголь – основной товар;

магазинов беспошлинной торговли;

торговых точек в сельской местности;

автолавок.

Масло, творог, товары с лукашенковской символикой и автолавки

Проект предусматривает, что некоторым продавцам нельзя будет продавать на рынках творог и сливочное масло на развес. Запрет хотят ввести из-за того, что были случаи продажи фальсификата.

Однако крестьянско-фермерские хозяйства и люди, производящие такую продукцию из молока животных, которых держат на своем подворье, смогут и дальше свободно продавать на рынках весовые масло и творог.

Новым будет и требование визуально отграничивать от других товаров и обозначать надписью «Символика» товары с лукашенковской символикой.

Кроме того, владельцев автомагазинов хотят обязать создать клиентам условия для того, чтобы упаковать покупки.

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