В Беларуси могут изменить правила продажи алкоголя
- 4.08.2022, 14:49
Нововведения также готовятся для торговли маслом и творогом.
МАРТ вынес на общественное обсуждение проект нового постановления. Если его примут, то изменятся правила продажи алкоголя, масла, творога и товаров с лукашенковской символикой. О планируемых новшествах пишет kurjer.info.
Алкоголь
Если документ утвердят, торговым точкам нельзя будет продавать алкоголь на кассах и на стеллажах и другом торговом оборудовании, которое стоит вплотную к месту, где покупатель платит за товары.
Исключения сделают для:
общепита;
магазинов, у которых торговая площадь меньше 400 квадратных метров;
фирменных и специализированных торговых точек, для которых алкоголь – основной товар;
магазинов беспошлинной торговли;
торговых точек в сельской местности;
автолавок.
Масло, творог, товары с лукашенковской символикой и автолавки
Проект предусматривает, что некоторым продавцам нельзя будет продавать на рынках творог и сливочное масло на развес. Запрет хотят ввести из-за того, что были случаи продажи фальсификата.
Однако крестьянско-фермерские хозяйства и люди, производящие такую продукцию из молока животных, которых держат на своем подворье, смогут и дальше свободно продавать на рынках весовые масло и творог.
Новым будет и требование визуально отграничивать от других товаров и обозначать надписью «Символика» товары с лукашенковской символикой.
Кроме того, владельцев автомагазинов хотят обязать создать клиентам условия для того, чтобы упаковать покупки.