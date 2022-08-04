Украинские воины уничтожили штурмовую группу оккупантов вблизи Бахмута 4.08.2022, 14:50

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Отличилась мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского.

Украинские защитники вблизи Бахмута уничтожили штурмовую группу оккупационных войск РФ.

Об этом сообщила отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.

«Устойчиво удерживая рубежи обороны вокруг города Бахмут, выговорщики уничтожили очередную штурмовую группу противника. Из доклада командира о результатах боя стало известно, что вражеские подразделения в наступательных потугах несут большие потери», - рассказали украинские защитники.

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