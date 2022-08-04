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В Латвии будут судить белоруса за шпионаж

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  • 4.08.2022, 15:40
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В Латвии будут судить белоруса за шпионаж

Ему грозит до 10 лет колонии.

Генеральная прокуратура Латвии предъявила обвинения гражданину Республики Беларусь в том, что он занимался шпионажем в пользу белорусской военной разведки, пишет Delfi.

Обвинение предъявлено по статье «Шпионаж». Согласно Уголовному закону Латвии, за это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и последующий надзор до 3 лет.

От комментариев по этому делу Генпрокуратура пока воздерживается. Дело может быть передано в суд в сентябре 2022 года.

Ранее уже сообщалось, что белорус был задержан 15 февраля 2022 года при содействии контрразведки. В ходе расследования было установлено, что гражданин Республики Беларусь по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской сферы.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что обвиняемый получил разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.

Информация такого характера может представлять важность как для Беларуси, так и для ее союзника — России. Эти данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Таким образом, информация, полученная лицом незаконным путем и переданная службе военной разведки Беларуси, потенциально может нанести существенный ущерб обеспечению основных функций латвийского государства и обороноспособности в условиях военного конфликта.

В ходе следствия было установлено, что для тайного сотрудничества белорус был завербован и обучен на родине.

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