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Нелегалы пытались штурмовать забор на границе Польши и Беларуси

  • 4.08.2022, 16:22
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Нелегалы пытались штурмовать забор на границе Польши и Беларуси

Для этого они использовали лестницу.

Нелегальные мигранты пытались взять штурмом забор на границе Польши и Беларуси. Они запаслись лестницей и пытались приставить ее к заграждению, чтобы перелезть через него. Однако попытка была неудачной. Мигранты ретировались, увидев приближающийся польский патруль, сообщает Пограничная охрана Польши.

Напомним, в конце июня в Польше закончили строительство 180-километрового забора на границе с Беларусью. После этого попытки нарушить границу со стороны мигрантов не прекратились, однако в основном они пытаются это сделать через поймы рек, где отсутствует заграждение. Однако периодически случаются и попытки перелезть через забор.

За 3 августа польские пограничники зарегистрировали 29 попыток нарушения границы. Упоминаются граждане Узбекистана и Кубы. Инциденты отмечены на участках четырех пограничных застав.

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