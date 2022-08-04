«Очень классная тактика»: как удалось снизить количество обстрелов со стороны РФ 3 4.08.2022, 17:04

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Герой Украины рассказал об успехах ВСУ.

Заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как удалось уменьшить количество российских обстрелов.

«Сейчас очень классная тактика используется и она дает свои результаты. Посредством дальнобойной артиллерии уничтожаются склады боеприпасов врага. Как непосредственный участник этого процесса, чувствующий на себе артобстрелы противника, могу сказать с четкой уверенностью, что это очень действенно», — сказал Пономаренко в интервью «Радио НВ».

Он отметил, что после уничтожения ряда складов с боеприпасами враг значительно снизил количество и активность обстрелов.

«На определенных участках ВСУ начинают потихоньку переходить к наступлению. Враг, понимая, что средств у него осталось гораздо меньше, имея и до этого низкую мотивацию, начинает покидать свои позиции и отступать. Поэтому это классная тактика, которую кардинально менять и не нужно, ведь количественно они еще превосходят [нас]. Поэтому нужно делать так, чтобы их количество было недееспособным», — подытожил заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады.

1 августа стало известно, что ВСУ уничтожили склад российских оккупантов на территории временно оккупированного Скадовска.

А 26 июля советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов сообщал, что с начала российского вторжения украинские военные уничтожили 50 складов российских оккупантов.

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