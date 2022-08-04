ВСУ освободили два села на славянском направлении
- 4.08.2022, 18:13
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В течение недели ВСУ продвинулись в глубину обороны противника.
Вооруженные силы Украины за неделю освободили два населенных пункта на славянском направлении.
Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра «Украина», рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Он отметил, что на славянском направлении противник «оказывал огневое влияние на подразделения сил обороны Украины с целью сковывания их действий».
«Нанес авиационные удары в районах Долины, Дибровного, Гусаровки и ракетный удар по населенному пункту Николаевка, – сказал Громов. – В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулугуновка, Дмитровка. Освободили два населенных пункта: Мазановку [Донецкой области] и Дмитровку [есть и в Харьковской, и в Донецкой областях]».