ВСУ освободили два села на славянском направлении 4.08.2022, 18:13

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В течение недели ВСУ продвинулись в глубину обороны противника.

Вооруженные силы Украины за неделю освободили два населенных пункта на славянском направлении.

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра «Украина», рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что на славянском направлении противник «оказывал огневое влияние на подразделения сил обороны Украины с целью сковывания их действий».

«Нанес авиационные удары в районах Долины, Дибровного, Гусаровки и ракетный удар по населенному пункту Николаевка, – сказал Громов. – В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулугуновка, Дмитровка. Освободили два населенных пункта: Мазановку [Донецкой области] и Дмитровку [есть и в Харьковской, и в Донецкой областях]».

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