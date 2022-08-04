В Николаевской области сбили два российских дрона-камикадзе

В Николаевской области сбили два российских дрона-камикадзе1
- 4.08.2022, 18:30
Уничтожены беспилотники «Ланцет».
Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе «Ланцет».
Об этом сообщает в Facebook оперативное командование «Юг».
«Дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе «Ланцет», которые были уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями до реализации своей разрушительной миссии», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала российского вторжения силы обороны Украины сбили порядка 740 беспилотников.