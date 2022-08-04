В Николаевской области сбили два российских дрона-камикадзе 1 4.08.2022, 18:30

Уничтожены беспилотники «Ланцет».

Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе «Ланцет».

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование «Юг».

«Дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе «Ланцет», которые были уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями до реализации своей разрушительной миссии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала российского вторжения силы обороны Украины сбили порядка 740 беспилотников.

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