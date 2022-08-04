Авиация ВСУ за неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов оккупантов 2 4.08.2022, 19:52

Также были нанесены удары по 12 опорным пунктам и двум пунктам управления.

Авиация Вооруженных сил Украины за последнюю неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов российских оккупантов.

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра «Украина», сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Самолетами ударной авиации Воздушных сил (ВС) за неделю было нанесено 38 авиационных ударов по скоплению вооружения, военной техники и личному составу противника. Нанесено поражение по 11 взводным опорным пунктам, ротному опорному пункту, двум пунктам управления тактического уровня, а также семи складам боеприпасов», – сказал Гром

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