Авиация ВСУ за неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов оккупантов

Авиация ВСУ за неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов оккупантов2
- 4.08.2022, 19:52
Также были нанесены удары по 12 опорным пунктам и двум пунктам управления.
Авиация Вооруженных сил Украины за последнюю неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов российских оккупантов.
Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра «Украина», сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
«Самолетами ударной авиации Воздушных сил (ВС) за неделю было нанесено 38 авиационных ударов по скоплению вооружения, военной техники и личному составу противника. Нанесено поражение по 11 взводным опорным пунктам, ротному опорному пункту, двум пунктам управления тактического уровня, а также семи складам боеприпасов», – сказал Гром