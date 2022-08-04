закрыть
4 августа 2022, четверг, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Авиация ВСУ за неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов оккупантов

2
  • 4.08.2022, 19:52
Авиация ВСУ за неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов оккупантов

Также были нанесены удары по 12 опорным пунктам и двум пунктам управления.

Авиация Вооруженных сил Украины за последнюю неделю нанесла удары по семи складам боеприпасов российских оккупантов.

Об этом 4 августа на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра «Украина», сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Самолетами ударной авиации Воздушных сил (ВС) за неделю было нанесено 38 авиационных ударов по скоплению вооружения, военной техники и личному составу противника. Нанесено поражение по 11 взводным опорным пунктам, ротному опорному пункту, двум пунктам управления тактического уровня, а также семи складам боеприпасов», – сказал Гром

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара