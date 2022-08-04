Визовые центры Эстонии временно не будут работать в Беларуси 4.08.2022, 20:00

В Минске центр не будет работать с 10 по 17 августа.

Визовые центры Эстонии в Беларуси приостанавливают прием документов на получение виз в Эстонию, Финляндию, Швецию. Сообщается, что это вызвано техническими причинами.

Визовый центр в Минске делает перерыв с 10 по 17 августа включительно, в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске не будут принимать документы с 9 по 16 августа включительно.

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