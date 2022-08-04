Стали известны цены iPhone 14 4.08.2022, 23:15

До анонса обновленной линейки iPhone осталось чуть больше месяца.

Информации о новых смартфонах просачивается все больше. Кажется, теперь мы все знаем о iPhone 14. Появились данные о ценах на новые смартфоны, а также о расцветках, зарядке и некоторых других мелочах.

Ранее многие аналитики считали, что на фоне дефицита комплектующих Apple повысит стоимость новых iPhone на $100. Однако сегодня стало известно, что по крайней мере базовый iPhone 14 будет продаваться за прежние $799. Компания оставила цену, чтобы в непростых экономических условиях стимулировать спрос на свои смартфоны.

Из других слухов — цветовая гамма девайсов. iPhone 14 и 14 Max выйдут в зеленом, пурпурном, синем, черном, белом и красном цветах. iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вместо черного, белого и красного получат соответственно графитовый, серебристый и золотой.

Инсайдеры также говорят о поддержке проводной зарядки на 30 Вт в Pro-версиях iPhone. Они же получат процессор A16, однако его производительность будет совсем немного выше предшественника. Варианты памяти останутся такими же, как сейчас, а магниты MagSafe станут чуть мощнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».