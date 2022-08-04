Рынок новых авто в России продолжает падение
- 4.08.2022, 23:28
Продажи в июле обвалились на 75%.
В РФ продажи новых автомобилей в июле упали на 75% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет Forbes.
Так, в июле продажи новых легковых и новых коммерческих автомобилей в России упали на 75% против июля прошлого года — до 32 412 автомобилей.
По данным ассоциации, по сравнению с показателями июня в июле зафиксировали небольшой прирост продаж в 16,8%.
При этом за январь-июль 2022 года было продано 368 850 автомобилей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В частности, в минусе лидер российского рынка АвтоВАЗ, продажи которого в июле упали на 68%, до 10 323 машин.
В то же время Kia сократила продажи на 77% (3903 машины), Hyundai – на 75% (3394 машины). На четвертом месте ГАЗ, реализовавший 2843 легких коммерческих автомобиля (падение на 39%). В топ-10 два китайских бренда Haval и Geely: продажи первой составляли 1973 авто (минус 33%), второй – 1902 (падение на 24%).