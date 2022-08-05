ВСУ на юге уничтожили четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов

ВСУ на юге уничтожили четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов7
- 5.08.2022, 7:33
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Взорваны также три склада боеприпасов армии РФ.
Украинские военные разбили три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».
Украинская авиация атаковала склады вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт в Николаевской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили четыре зенитно-ракетные комплекса С-300, радиолокационную станцию «Имбирь», автоматический миномет 82-го калибра «Василек», а также девять автомобилей.