Миллиарды Людмилы Путиной: команда Навального выпустила новое расследование 6 5.08.2022, 7:50

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Бывшая супруга главы РФ активно скупает недвижимость в Европе.

Соратники заключенного российского политика Алексея Навального задались вопросом, куда пропала бывшая жена Владимира Путина Людмила после их развода. Им удалось узнать о владениях ее нового мужа, огромных доходах от московской недвижимости, долях в бизнесе и жизни за рубежом. Новый фильм-расследование появился на канале Навального 4 августа.

Расследователи отмечают, что Людмила Путина всегда была в тени, почти не появлялась на публике. Однако им удалось найти «Живой журнал», который, как полагают соратники Навального, Путина тайно вела до 2008 года. Их брак с российским президентом тогда уже был лишь фиктивным, отмечают в видео. В 2013-м Людмила развелась с Путиным, формально не получив ничего из его имущества, а в 2015-м вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного и взяла его фамилию.

Основной фокус в фильме сделан на источники дохода Путиной-Очеретной. Главным из них, как полагают авторы, является старинный особняк на Воздвиженке возле Кремля с 40 сотками земли. Когда Путина в 2000-х стала попечителем фонда «Центр развития русского языка», это здание отдали фонду в собственность. В 2009 году фонд сменил название на «Центр развития межличностных коммуникаций», а через год его директором стал Артур Очеретный. Он управляет им до сих пор, а Людмила к нему формально отношения не имеет.

Хотя сайт фонда не обновляется больше года, он активно спонсируется бизнесами и не только. Крупнейшие спонсоры — правительство Москвы, «Газпромбанк» и «Северсталь» (которой владеет близкий к Путину олигарх Алексей Мордашов). Только от мэрии Москвы фонд за последние три года получил 175 млн российских рублей (почти 3 млн долларов), а от всей троицы — более 400 млн (более 6,6 млн долларов). Интересны и траты фонда. Среди них — дорогая итальянская мебель и миллионные перечисления на счет спортивного тренера.

При этом самой Людмиле Очеретной принадлежит компания «Меридиан», которая сдает в субаренду помещения в «доме Волконского». Команда Навального раздобыла банковские выписки, которые свидетельствуют, что только за март 2020 года Людмила получила на свой личный счет 192 млн рублей (более трех млн долларов) от «Меридиана».

Нашлись и бизнес-активы Путиной-Очеретной: так, ей принадлежат доли в микрофинансовой организации «Кармани» и сервисе по аренде смартфонов «Запросто!».

Кроме того, расследователи обнаружили, что бывшая супруга Путина активно скупает недвижимость в Европе. Нашлись несколько объектов, оформленных на ее нового мужа: это дом на французском курорте Биарриц, где когда-то отдыхала чета Путиных, а также две квартиры в испанской Малаге и квартира в швейцарском Давосе.

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