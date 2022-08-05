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В белорусской армии начали проверять боевую готовность своего спецназа

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  • 5.08.2022, 8:54
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В белорусской армии начали проверять боевую готовность своего спецназа

Усиленные «мероприятия» проводятся на двух участках границы с Украиной.

По данным украинского Генштаба, в частях сил специальных операций Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.

В утренней сводке говорится, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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