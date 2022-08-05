Экспорт калийных удобрений из Беларуси за шесть месяцев упал вдвое 2 5.08.2022, 10:10

Отгрузки из России в первом полугодии сократились примерно на 25%, а из Беларуси — на 50%.

Канадская компания Nutrien, являющаяся одним из крупнейших производителей минеральных удобрений, в своем полугодовом отчете оценила снижение экспорта калийных удобрений из Беларуси и России.

По ее данным, отгрузки из России в первом полугодии сократились примерно на 25%, а из Беларуси — на 50%. При этом большая часть белорусского экспорта удобрений пришлась на первый квартал этого года.

«Ограниченные поставки калия из России и Беларуси удерживали цены на калий на исторически высоком уровне в течение первой половины 2022 года. По оценкам, поставки калия из России и Беларуси в первой половине 2022 года сократились примерно на 25 и 50 процентов соответственно», — говорится в отчете компании.

Ограничение поставок из Беларуси и России вынудило компанию сузить диапазон прогноза сбыта калия в 2022 году до 61−64 млн т. Напомним, с лета прошлого года Белстат не публикует данные об экспорте калийных удобрений из Беларуси.

Также в отчете отмечается сложная ситуация на рынке азотных удобрений.

«Резкий рост цен на природный газ в Европе снова привел к снижению объемов производства азота в регионе. Сокращение поставок аммиака в Европу и значительное сокращение российского экспорта аммиака из Черного моря оказывают давление на глобальную доступность аммиака. Мы ожидаем высокого сезонного спроса на азот во второй половине 2022 года после периода отложенных закупок из-за волатильности базовых цен», — отметили в компании.

Nutrien во втором квартале зафиксировала рост выручки по итогам второго квартала на 49% до 14,5 млрд долларов. Ее чистая прибыль выросла втрое до 3,6 млрд долларов.

По итогам полугодия прирост выручки составил 54%. Она увеличилась до 22,16 млрд долларов, а чистая прибыль выросла вчетверо до без малого 5 млрд долларов.

Компания за второй квартал поставила на рынок 3,7 млн т калийных удобрений, что на 2% больше, чем в прошлом году. При этом она на 20% сократила отгрузки в Северную Америку и на 13% увеличила — в остальные регионы мира.

Выручка Nutrien от продажи калийных удобрений увеличилась в 3,3 раза до 2,668 млрд долларов. При этом средняя цена продажи удобрений составила 719 долларов, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам полугодия компания поставила на рынок 6,752 млн т удобрений, в том числе 4,6 млн т за пределы Северной Америки. Выручка от калия увеличилась в 3,16 раза до 4,5 млрд долларов. Средняя цена по итогам полугодия составила 669 долларов за тонну, что в 3,17 раза больше, чем год назад.

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