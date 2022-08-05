США обвинили Китай в «вопиющей провокации»2
- 5.08.2022, 10:39
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Госсекретарь Энтони Блинкен сделал заявление на Восточноазиатском саммите в Камбодже.
Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была «вопиющей провокацией». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на Восточноазиатском саммите в Камбодже.
Об этом сообщает Reuters.
Блинкен сказал, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей, после того как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе
Напомним, обстановка вокруг Китая и Тайваня накалилась из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Китай в день визита Пелоси анонсировал масштабные военные учения, которые проводят возле Тайваня.