США обвинили Китай в «вопиющей провокации» 2 5.08.2022, 10:39

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен сделал заявление на Восточноазиатском саммите в Камбодже.

Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была «вопиющей провокацией». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на Восточноазиатском саммите в Камбодже.

Об этом сообщает Reuters.

Блинкен сказал, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей, после того как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе

Напомним, обстановка вокруг Китая и Тайваня накалилась из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай в день визита Пелоси анонсировал масштабные военные учения, которые проводят возле Тайваня.

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