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Стали известны подробности ликвидации командира полка элитных войск РФ

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  • 5.08.2022, 10:49
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Стали известны подробности ликвидации командира полка элитных войск РФ
Иван Поздеев

Подполковник был уничтожен метким выстрелом снайпера ВСУ.

Стали известны подробности ликвидации украинскими защитниками подполковника из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ оккупационной армии РФ Ивана Поздеева. Ранее сообщалось, что он был уничтожен выстрелом украинского снайпера.

Как сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), Поздеев «сделал «шаг доброй воли» – официально денацифицировался и демилитаризовался».

Отметим, что офицер-рашист был уроженцем села Усть-Цильма (Республика Коми). Он учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала Маргелова. После этого служил в Ульяновске.

Обратим внимание, что уничтожение в Украине подполковника-оккупанта подтвердили в РФ. Сообщение об этом опубликовал глава Республики Коми Владимир Уйба.

Ранее сообщалось о том, что командир 331 парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск оккупантов РФ Иван Поздеев был уничтожен метким выстрелом снайпера Вооруженных сил Украины.

Комполка россиян был ликвидирован во время рекогносцировки на местности в Херсонской области.

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