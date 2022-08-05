Украинские воины уничтожили спрятанный под деревьями российский ЗРК «Тунгуска» 3 5.08.2022, 11:06

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Выявить комплекс смогли бойцы авиаразведки Нацгвардии.

Защитники Харьковской области показали, как ликвидировали российский зенитно-рекетный комплекс «Тунгуска». Эта машина больше не сможет осуществлять противовоздушную оборону подразделений оккупантов.

Об этом сообщает Media Center Украина.

О «демилитаризации» ЗРК стало известно еще 1 августа. Однако через 3 дня рассказал детали операции Алексей Надточий – начальник оперативного управления Главного управления НГУ. Кстати, ВСУ на Юге в течение суток 4 августа уничтожили сразу 4 зенитно-ракетных системы С-300.

Выявить спрятанный под деревьями комплекс смогли бойцы авиаразведки Нацгвардии. Они зафиксировали его координаты и передали артиллеристам ВСУ.

Вскоре уже был первый «прилет» в машину. Сначала шел только легкий огонь из корпуса, однако потом уже детонировал боекомплект.

«В результате слаженной работы защитников Харьковщины российские оккупанты понесли потери. Украинские защитники ежедневно успешно превращают в металлолом боевую технику российских захватчиков», – подытожили в Нацгвардии.

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