Российский оккупант устроил «танцы», когда в окоп прилетел снаряд от ВСУ 22 5.08.2022, 11:50

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Видео с удачным попаданием опубликовала 53-я бригада имени Владимира Мономаха.

53-я бригада имени Владимира Мономаха обучила российских оккупантов окопным танцам, передает УНИАН.

На кадрах видно, как снаряд ВСУ попадает прямо в окоп к российским военным.

Вследствие удара некоторым рашистам удалось убежать подальше, а один оккупант, который был ближе всех к взрыву, перевернулся на бок и начал буквально «танцевать».

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