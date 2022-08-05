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Российский оккупант устроил «танцы», когда в окоп прилетел снаряд от ВСУ

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  • 5.08.2022, 11:50
  • 7,824
Российский оккупант устроил «танцы», когда в окоп прилетел снаряд от ВСУ

Видео с удачным попаданием опубликовала 53-я бригада имени Владимира Мономаха.

53-я бригада имени Владимира Мономаха обучила российских оккупантов окопным танцам, передает УНИАН.

На кадрах видно, как снаряд ВСУ попадает прямо в окоп к российским военным.

Вследствие удара некоторым рашистам удалось убежать подальше, а один оккупант, который был ближе всех к взрыву, перевернулся на бок и начал буквально «танцевать».

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