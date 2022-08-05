Китай вводит санкции против Пелоси 15 5.08.2022, 12:17

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Нэнси Пелоси

Ограничения затронут и ближайших родственников спикера Палаты представителей США.

Китай вводит санкции в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом со ссылкой на МИД Китая сообщает Bloomberg News.

Кроме того, санкции затронут и ее ближайших родственников. Такое решение Китай принял после поездки Пелоси на Тайвань.

Как сообщалось, ранее Пелоси заявила, что Китаю следует немедленно прекратить пуски ракет вблизи Тайваня, которые Пекин устроил во время своих военных учений.

Напомним, Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

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