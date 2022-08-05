закрыть
5 августа 2022, пятница, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как в Беларуси мошенники обманывают тех, кто хочет снять квартиру

1
  • 5.08.2022, 12:20
  • 2,680
Как в Беларуси мошенники обманывают тех, кто хочет снять квартиру

Своей историей поделилась 27-летняя белоруска.

Пять белорусов стали жертвами мошенничества в сфере аренды квартир, завели уголовное дело. Об этом сообщает onliner.by со ссылкой на управление Следственного комитета по Минску. Схема до боли знакома.

Следственный комитет описывает историю, которая произошла с 27-летней белоруской. Девушка увидела в Telegram объявление о сдаче квартиры в аренду и написала его автору.

Ей сразу сообщили, что желающих арендовать жилье очень много и если она хочет заполучить ключи, то нужно как можно быстрее внести предоплату. Девушка сразу же перевела 200 рублей по реквизитам, которые предоставил «арендодатель». Деньги ушли, но на связь никто так и не вышел.

В СК отмечают, что в объявлении был указан несуществующий адрес. Всего потерпевшими стали 5 жителей различных регионов Беларуси.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Вот какие советы дают следователи:

с потенциальным арендодателем лучше связываться не только в мессенджерах;

стоит договориться о личной встрече, во время которой можно осмотреть квартиру, составить документы;

не нужно поддаваться уловкам о большом ажиотаже на жилье и необходимости предоплаты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко