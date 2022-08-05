Как в Беларуси мошенники обманывают тех, кто хочет снять квартиру 1 5.08.2022, 12:20

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Своей историей поделилась 27-летняя белоруска.

Пять белорусов стали жертвами мошенничества в сфере аренды квартир, завели уголовное дело. Об этом сообщает onliner.by со ссылкой на управление Следственного комитета по Минску. Схема до боли знакома.

Следственный комитет описывает историю, которая произошла с 27-летней белоруской. Девушка увидела в Telegram объявление о сдаче квартиры в аренду и написала его автору.

Ей сразу сообщили, что желающих арендовать жилье очень много и если она хочет заполучить ключи, то нужно как можно быстрее внести предоплату. Девушка сразу же перевела 200 рублей по реквизитам, которые предоставил «арендодатель». Деньги ушли, но на связь никто так и не вышел.

В СК отмечают, что в объявлении был указан несуществующий адрес. Всего потерпевшими стали 5 жителей различных регионов Беларуси.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Вот какие советы дают следователи:

с потенциальным арендодателем лучше связываться не только в мессенджерах;

стоит договориться о личной встрече, во время которой можно осмотреть квартиру, составить документы;

не нужно поддаваться уловкам о большом ажиотаже на жилье и необходимости предоплаты.

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