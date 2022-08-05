Жительница Гродно простояла сутки в очереди на границе 4 5.08.2022, 12:45

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В области работает лишь единственный пункт пропуска в Польшу.

В Гродненской области работает лишь единственный пункт пропуска в Польшу — «Берестовица». Люди, которые успели пересечь там границу, рассказывают, что ситуация адовая. Не помогает даже недавнее нововведение с электронной очередью, приходится ждать очень долго.

Жительница Гродно поделилась с телеграм-каналом «Баста!» своим опытом:

— В «Берестовице» у нас было забронировано время: 15:00—16:00. Но знакомая за пару дней до этого попала в аварию, одним словом, к назначенному времени мы не успевали, а приехали к 20:00 уже по живой очереди.

На границу въехали в 19:00 следующего дня плюс три часа провели там.

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