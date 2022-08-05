закрыть
5 августа 2022, пятница, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жительница Гродно простояла сутки в очереди на границе

4
  • 5.08.2022, 12:45
  • 1,946
Жительница Гродно простояла сутки в очереди на границе

В области работает лишь единственный пункт пропуска в Польшу.

В Гродненской области работает лишь единственный пункт пропуска в Польшу — «Берестовица». Люди, которые успели пересечь там границу, рассказывают, что ситуация адовая. Не помогает даже недавнее нововведение с электронной очередью, приходится ждать очень долго.

Жительница Гродно поделилась с телеграм-каналом «Баста!» своим опытом:

— В «Берестовице» у нас было забронировано время: 15:00—16:00. Но знакомая за пару дней до этого попала в аварию, одним словом, к назначенному времени мы не успевали, а приехали к 20:00 уже по живой очереди.

На границу въехали в 19:00 следующего дня плюс три часа провели там.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко