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В оккупированном Алчевске взбунтовались против мобилизации в армию РФ

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  • 5.08.2022, 13:04
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В оккупированном Алчевске взбунтовались против мобилизации в армию РФ

Жители города не сдерживают эмоций.

В оккупированном Алчевске Луганской области люди возмущены «мобилизацией», которую начали российские захватчики. Они осознают, что оккупанты используют местных мужчин в качестве «пушечного мяса».

Об этом свидетельствуют публикации жителей города в соцсетях, на которые обратил внимание украинский блогер и журналист Денис Казанский. «Россия осуществляет геноцид жителей Донбасса, отправляя их на убой. И люди это осознают», – отметил он.

Так, в одной из самых популярных групп Алчевска появился анонимный пост, автор которого возмущен проводимой оккупантами мобилизацией.

«Уважаемое правительство «ЛНР», вы уже просто за***ли! Мало того, что никто ничего не дал этим людям в жизни, никаких благ и привилегий, так вы еще хотите забрать жизни детей, отцов, мужей», – говорится в публикации.

При этом многие в комментариях поддержали автора поста – люди возмущены «мобилизацией» и результатами «освобождения», которым занимаются войска РФ в Украине.

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