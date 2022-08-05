закрыть
5 августа 2022, пятница, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

EPAM рассказал, сколько потратил на релокацию сотрудников из Беларуси

  • 5.08.2022, 13:45
  • 1,212
EPAM рассказал, сколько потратил на релокацию сотрудников из Беларуси

Компания практически покинула нашу страну.

Одна из крупнейших IT-компаний EPAM опубликовала отчет за второй квартал 2022 года. Согласно ему, на релокацию сотрудников из Беларуси и России компания потратила более 33 млн долларов. Еще 11,6 млн пошли на помощь украинским сотрудникам или их семьям.

«Наши сильные результаты за второй квартал отражают устойчивость, гибкость и сосредоточенность EPAM, поскольку компания справляется с последствиями войны в Украине. Ускорение реализации нашей стратегии позволит EPAM продолжить траекторию роста, развивая наши возможности в области консалтинга, инвестируя в наших людей и сообщества, а также одновременно проводя изменения для клиентов через стратегию и выполнение. Я по-прежнему уверен, что мы продолжим выполнять эту краткосрочную задачу и превратимся в более разнообразную, устойчивую и более релевантную глобальную компанию», – заявил президент и исполнительный директор IT-компании Аркадий Добкин, комментируя итоги квартала.

Напомним, что в апреле EPAM заявил о прекращении всех операций компании в РФ и ухода с российского рынка. Причина – война в Украине. В конце мая Аркадий Добкин сообщил, что без учета России, только в Беларуси и Украине, штат сократят на 6 тысяч человек. В России на EPAM работали 9 тысяч производственных специалистов.

Из-за решения компании не работать с российскими клиентами потери от реструктуризации бизнеса в России составили 16,22 млн долларов, а потери от снижения стоимости долгосрочных активов в РФ оцениваются в 19,57 млн долларов.

В отчете сообщается, что EPAM остается представленной в более 50 странах. Штат компании сейчас насчитывает 61,3 тыс человек, из которых 54,85 тыс относятся к IT-специалистам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко