EPAM рассказал, сколько потратил на релокацию сотрудников из Беларуси 5.08.2022, 13:45

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Компания практически покинула нашу страну.

Одна из крупнейших IT-компаний EPAM опубликовала отчет за второй квартал 2022 года. Согласно ему, на релокацию сотрудников из Беларуси и России компания потратила более 33 млн долларов. Еще 11,6 млн пошли на помощь украинским сотрудникам или их семьям.

«Наши сильные результаты за второй квартал отражают устойчивость, гибкость и сосредоточенность EPAM, поскольку компания справляется с последствиями войны в Украине. Ускорение реализации нашей стратегии позволит EPAM продолжить траекторию роста, развивая наши возможности в области консалтинга, инвестируя в наших людей и сообщества, а также одновременно проводя изменения для клиентов через стратегию и выполнение. Я по-прежнему уверен, что мы продолжим выполнять эту краткосрочную задачу и превратимся в более разнообразную, устойчивую и более релевантную глобальную компанию», – заявил президент и исполнительный директор IT-компании Аркадий Добкин, комментируя итоги квартала.

Напомним, что в апреле EPAM заявил о прекращении всех операций компании в РФ и ухода с российского рынка. Причина – война в Украине. В конце мая Аркадий Добкин сообщил, что без учета России, только в Беларуси и Украине, штат сократят на 6 тысяч человек. В России на EPAM работали 9 тысяч производственных специалистов.

Из-за решения компании не работать с российскими клиентами потери от реструктуризации бизнеса в России составили 16,22 млн долларов, а потери от снижения стоимости долгосрочных активов в РФ оцениваются в 19,57 млн долларов.

В отчете сообщается, что EPAM остается представленной в более 50 странах. Штат компании сейчас насчитывает 61,3 тыс человек, из которых 54,85 тыс относятся к IT-специалистам.

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