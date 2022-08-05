Российский гауляйтер Херсонской области впал в кому

Российский гауляйтер Херсонской области впал в кому9
- 5.08.2022, 15:40
- 4,380
Его готовят к транспортировке в Москву.
Главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.
По данным пропагандистов, Сальдо госпитализирован, его ввели в медикаментозную кому.
Состояние коллаборанта оценивается как «средней тяжести».
Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Вчера его переправили из Херсонской области в клинику в оккупированном Крыму. Однако ему стало хуже, Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Консилиум врачей решил, что пациента нужно срочно доставить в Москву. Для его перевозки уже готов специальный борт