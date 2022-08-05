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Российский гауляйтер Херсонской области впал в кому

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  • 5.08.2022, 15:40
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Российский гауляйтер Херсонской области впал в кому
Владимира Сальдо

Его готовят к транспортировке в Москву.

Главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

По данным пропагандистов, Сальдо госпитализирован, его ввели в медикаментозную кому.

Состояние коллаборанта оценивается как «средней тяжести».

Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Вчера его переправили из Херсонской области в клинику в оккупированном Крыму. Однако ему стало хуже, Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Консилиум врачей решил, что пациента нужно срочно доставить в Москву. Для его перевозки уже готов специальный борт

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