Российский гауляйтер Херсонской области впал в кому 9 5.08.2022, 15:40

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Владимира Сальдо

Его готовят к транспортировке в Москву.

Главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

По данным пропагандистов, Сальдо госпитализирован, его ввели в медикаментозную кому.

Состояние коллаборанта оценивается как «средней тяжести».

Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Вчера его переправили из Херсонской области в клинику в оккупированном Крыму. Однако ему стало хуже, Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Консилиум врачей решил, что пациента нужно срочно доставить в Москву. Для его перевозки уже готов специальный борт

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